Nuku Hiva : célébration de la Journée internationale des droits des femmes

NUKU HIVA, le 13 mars 2017 - A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, associations et personnalités de l’île de Nuku Hiva, aux Marquises, se sont rassemblées, samedi, pour une journée autour du thème « Soyez audacieux pour le changement », sur le site de Vainaho.



Après les discours de la première adjointe de la commune, Deborah Ellacott, d’un représentant de l’Etat, et du Tavana hau de la circonscription des îles Marquises, Bernard Chimin, plusieurs animations se sont déroulées durant cette journée.



Le public présent a pu apprécier le travail de la fédération agricole, à travers une vente de produits de la terre, et visiter les stands de la Maison de l’Enfance, de la Santé, et de l’Artisanat.



En outre, des événements liés à la Journée de la femme ont aussi été organisés dans le village de Aakapa, avec notamment des interventions sur la santé, la culture, la société, et la famille. Plusieurs animations (fitness, tamure marathon, marche) ont également été programmées à cette occasion.