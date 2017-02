Nuihau Laurey : démission ou pas démission ?

PAPEETE, 20 février 2017 - Le sénateur Nuihau Laurey aurait déposé sa démission du gouvernement Fritch, selon une information publiée lundi par nos confrères de Radio 1. Lundi soir, l'entourage du président a démenti l'information.



" La Présidence ne confirme pas ", nous a-t-on indiqué dans l'entourage d'Edouard Fritch. Et dans l'hypothèse d'une telle démission : " Il semble peu probable que le président se passe actuellement de son ministre des finances ". L'entourage de Nuihau Laurey était injoignable, lundi soir.



Le sénateur Nuihau Laurey, ministre des finances, de l’énergie et des mines aurait déposé lundi matin sa démission du gouvernement Fritch. L’information a été révélée par nos confrères de Radio 1 sur le site internet, lundi après-midi. Des conflits de personnes pourraient être à l’origine de cette décision de la part de l’ancien vice-président du gouvernement Fritch II.



Son statut de parlementaire contraint au demeurant Nuihau Laurey à choisir, avant septembre prochain, entre sa fonction dans l’exécutif Fritch et son poste de sénateur, face aux dispositions de la loi sur le non cumul des mandats. Cette option était initialement prévue pour avant juin prochain.