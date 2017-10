Nucléaire : les femmes de l'association 193 sensibilisent les autorités

On a l'impression que du côté du Tapura, ils défendent leur bilan et ils sont assez agressifs des remarques qui peuvent être faites. L'objectif c'est quoi ? C'est de trouver des solutions pour que l'on puisse accompagner au mieux les Polynésiens pour qu'ils évitent de développer un cancer. Après, qui a fait quoi ou qui n'a pas fait ? Il faut arrêter de parler du passé, il faut aller de l'avant. Moi, au nom du groupe Tahoeraa, j'ai salué l'initiative de cette association. Il ne faut pas oublier que ce sont des gens bénévoles, pour beaucoup, ils viennent exprès des îles pour cette réunion. Je trouve qu'on aurait pu mieux les recevoir et travailler d'avantage. Je leur ai laissé mes coordonnées pour qu'on puisse refaire une réunion avec notre groupe à l'assemblée, et voir dans quelles mesures on peut les accompagner. J'ai bien retenu leur demande d'intégrer dans le programme de 2018, au niveau des Territoriales, un certain nombre de mesures concrètes. Ce que je souligne, c'est qu'il y a quand même une réponse du Président de la République à leur courrier, et ça montre toute la considération que l’État peut avoir sur cette question. Mais, je regrette toute l'attitude de Madame Tetuanui qui a semblé dénigrer cette réponse.

Pour ce qui nous concerne, on a bien fixé les termes de notre réflexion sur le fait qu'on a dépassé la revendication qui nous est proposée aujourd'hui. Nous sommes sur la reconnaissance du fait qu'on est en face d'une entité qui est, à la fois, juge et partie. On ne peut plus discuter avec, pour obtenir gain de cause. Donc, il faut nécessairement porter l'affaire devant une instance arbitrale internationale pour qu'on ait au moins un arbitrage qui soit équitable, et non pas demander à quelqu'un qui est à la fois juge et partie s'il est d'accord de se faire condamner lui-même. L'association est ouverte à tous les points de vue, aussi bien par ceux défendus par l'UPLD que par les autres partis. Ils souhaitent que nous soyons unis autour de ce dossier. Maintenant, il va falloir que l'on voie entre nous avec le président de l'assemblée, comment on peut construire cette unité.

J'ai constaté qu'il y a toujours cet aspect politique qui ressort. Tony a dit qu'on ne peut pas être juge et partie, il faut aller plus loin sur le plan international, je pense qu'il parle de l'ONU. Mais, je pense que nous avons un travail ici à faire pour tout ce qui a été fait. Il faut reconnaitre qu'il y a eu des associations, Oscar Temaru… qui ont travaillé sur ce sujet-là. Après, il faut sortir de ces clivages politiques et parler en tant que personne polynésienne concernée par ce problème. C'est pour cela que j'ai parlé en tant que présidente de l'association Apac qui vient en aide aux personnes atteintes d'un cancer à l'hôpital, et en tant qu'ancienne infirmière travaillant en oncologie. On est d'accord sur le fait d'avoir les chiffres sur les personnes malades. Après comment peut-on repérer que c'est une maladie radio-induite ou héréditaire, donc il faut faire attention à ce que l'on va avancer. Aujourd'hui, l’État reconnait et c'est un grand pas. Maintenant, il faut avancer. Ils parlent de référendum mais c'est pour quoi faire ?

Quel que soit les bords politiques, nous avons été très sensibles à la démarche de l'association 193 et notamment des femmes de cette association. Il est évident que le cancer du sein fait partie des maladies radio-induites et ça fait partie des 21 maladies annexées à la loi Morin. Mais la question qu'il faut se poser est : est-ce qu'un cancer du sein identifié provient d'une exposition aux essais nucléaires ou est-ce que c'est un cancer qui est parvenu par rapport à une maladie héréditaire ? L'assemblée intervient dans ses propres prérogatives et nous constatons ce matin (mercredi NDLR), et je le regrette en particulier, que l'association n'obtient pas gain de cause auprès des autorités du pays pour obtenir des indicateurs, des chiffres et des données. En tous les cas, c'est de cette manière que l'association nous a présentés les choses. Nous allons voir très prochainement, dans le cadre d'une commission législative de quelle manière l'assemblée peut intervenir et demander aux autorités locales de bien vouloir nous communiquer les données qui ont été sollicitées par l'association 193.