Nucléaire, éducation, culture… : le bilan de François Hollande

Les communes

Pour la première fois, les municipalités polynésiennes ont été associées à la discussion avec le Pays et l'État pour le contrat de projet 2015-2020, dont une partie leur est réservée. La convention cadre, qui régit pour cinq années les règles du contrat de projet État/Pays/communes, fait aussi un état des lieux des besoins des communes polynésiennes dans les grands secteurs d'intervention de ce contrat doté de plus de 12 milliards de francs pour les cinq ans à venir : l'eau potable, la gestion des déchets et l'assainissement.



Défiscalisation

Fin 2015, le Parlement a prorogé le dispositif de défiscalisation jusqu’en 2025, dans les collectivités françaises d’outre-mer. Le dispositif de la loi pour le développement économique des outre-mer (Lodéom) était programmé depuis 2009 pour arriver à échéance le 31 décembre 2017.



Oncologie

En février 2016, le président de la République avait annoncé, lors de son discours à la présidence, l'accompagnement du "développement du service d'oncologie du Centre hospitalier de Polynésie française avec un apport de 700 millions de francs et la mise à disposition de trois médecins internes".

Le traitement des cancers en Polynésie, dont une partie est due certainement à une exposition radioactive, pèse lourd dans les dépenses de santé du Pays.

Le détail de la répartition de cette enveloppe n'a pas encore été défini à ce jour.



Anciens terrains militaires

La diminution des effectifs des personnels militaires et civils se traduit par une libération de terrains au profit de communes de Tahiti. Mais le projet piétinait en Polynésie française depuis 2009.

Le principe visé par l’État est de faciliter, dans les bassins de population impactés par la diminution de l’activité militaire, la reconversion d'anciens terrains militaires par la mise en œuvre de projets générateurs d’emplois. Ce dispositif envisage la cession à l’euro symbolique d'anciens terrains militaires à Arue, Faa’a, Mahina, Papeete, Pirae et Taiarapu-Est.

Au début de l'année, six décrets cédant à l'euro symbolique les terrains militaires aux communes et au Pays ont été publiés au Journal officiel de la République.



Le "toilettage" du statut

Le "toilettage" du statut était annoncé pour 2016 et promis par le président de la République lors de sa visite officielle à Tahiti. Cette réforme statutaire devait initialement être intégrée à un projet de loi organique, dont la discussion aurait dû débuter au Sénat au mois d’octobre 2016. Les Polynésiens devront finalement négocier avec le prochain président de la République sur ce dossier.



Moruroa

Plus de 120 personnes, dont 25 militaires, sont actuellement à la base de vie baptisée Maeva pour les travaux de rénovation du système Telsite jusqu'en 2018.

Ces travaux de rénovation du système de surveillance géomécanique de Moruroa ont été décidés en 2013 à la suite de pannes observées sur le dispositif précédent : il en coûtera au total près de 6 milliards de francs à l'État. Telsite 2 permettra de suivre, à partir de 2018, les éventuels mouvements de sol de l'atoll, base d'action de l'ancien Centre d'expérimentation du Pacifique (CEP). La crainte est notamment celle d'un effondrement massif de roches qui pourrait entraîner un tsunami (d'ampleur plus ou moins forte) pouvant atteindre Tureia.



Forum des îles du Pacifique

Membres associés depuis 2006, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie sont devenues en septembre 2016 des membres à part entière du Forum des îles du Pacifique. "Une décision historique" pour le président Édouard Fritch, "fruit d'un travail de persuasion" mené depuis plusieurs mois auprès des chefs d'États et territoires de la région. Cette intégration est le résultat "d’une action diplomatique forte de la France", a souligné de son côté la ministre des Outre-mer Éricka Bareigts.



Tribunal foncier

Depuis octobre 2015, trois magistrats, deux greffiers et quatre agents administrent l'activité du tribunal en matière d'affaires de terre. La construction du tribunal foncier a débuté en début d'année sur l'ancien site Vaiami.

Le retard accumulé aujourd'hui dans le traitement des affaires de terre atteint parfois près de dix ans et un stock de plus de 820 dossiers est en souffrance.



La DGA sanctuarisée

Le président de la République avait promis, en ces termes, lors de son discours devant les élus polynésiens : "La dotation globale d’autonomie, celle qui est souvent présentée comme la dette nucléaire, cette dotation globale d’autonomie sera sanctuarisée dans le statut de la Polynésie française et son niveau sera, dès 2017, rétabli à plus de 90 millions d’euros."



L'annonce de l'inscription dans le marbre de la DGA a satisfait le gouvernement puisque, depuis 2013, cette dotation a fait chaque année l’objet de coupes systématiques, passant de 90,7 millions d’euros à 87,7 millions d’euros en 2014, puis à 84,5 millions d’euros en 2015 pour être annoncée fin 2015 avec un nouveau coup de rabot de 4 millions d’euros.