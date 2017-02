Nucléaire : Tamarii Moruroa regrette la création d'une nouvelle commission

PAPEETE, le 10 février 2017. L'association Tamarii Moruroa, présidée par Yannick Lowgreen, a réagi au vote par l'Assemblée nationale de la suppression du "risque négligeable".



"C’est bien c’est ce que nous attendons depuis plusieurs années. Mais nous ne comprenons rien à la manipulation au sujet de l'amendement n° 3 voté ce (jeudi) matin à la sauvette avec la complicité de tous les députés présents (31)", indique-t-il dans un communiqué. "La ministre n'a pas expliqué le but du texte, pas un mot et aucun député n'a posé la moindre question. En cinq minutes l'affaire était pliée."



Tamarii Moruroa fait référence à l'amendement déposé par Ericka Bareigts qui prévoit qu'une "commission, composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnalités qualifiées, propose dans un délai de 12 mois à partir de la promulgation de la présente loi, les mesures destinées à réserver l’indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires", a détaillé Ericka Bareigts. "Elle formule des recommandations à l’attention du gouvernement",



"C'est louche. On nous met une nouvelle commission pour s'assurer que les indemnités vont bien aux malades des essais nucléaires !!!! et qui serait chargé, un an après la promulgation de la loi, de veiller à ce que l’indemnisation soit réservée aux personnes dont la maladie est causée par les essais", a mis en avant le président de Tamarii Moruroa. "Quelle fumisterie on nous prend encore pour des demeurés on supprime le risque négligeable et on rajoute une commission pour faire quoi !!! Nous ne comprenons rien 'c’est encore une virgule rajouter à ce texte'".