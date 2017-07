Nucléaire : Six démissions au Civen

PAPEETE, le 18 juin 2017 - La rédaction de Radio 1 a révélé mardi que six membres du Civen sur neuf ont présenté leur démission lundi à Paris. La faute à la récente modification de la loi Morin qui ampute le Civen de toute expertise scientifique.



La réunion du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) ne s'est pas déroulée comme prévu lundi à Paris. Selon Radio 1, une vague de démission a touché le comité. Six des neuf membres auraient démissionné à cause de la modification en février de la loi Morin d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et la suppression du risque négligeable. Les démissionnaires, des médecins spécialisés, considèrent ne plus avoir d'expertise scientifique à apporter sur les dossiers d'indemnisation.



Selon Radio 1, les membres du Civen auraient attendu, fin juin, le dernier avis du Conseil d'État pour prendre leur décision. L'avis a en effet confirmé l'applicabilité immédiate de la réforme de la loi Morin.