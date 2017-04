Nouvelle vie pour une fillette du Bangladesh née avec trois jambes

Sydney, Australie | AFP | vendredi 27/04/2017 - Une fillette née avec trois jambes est retournée au Bangladesh vendredi après une longue et très rare intervention chirurgicale en Australie, à l'issue de laquelle elle peut marcher et courir sur deux jambes, a indiqué son médecin vendredi.

Les chances de survie de Choity Khatun étaient pourtant jugées peu élevées avant que la fillette de trois ans ne soit conduite à Melbourne l'an passé par l'organisation caritative Children First.

Une équipe de chirurgiens a passé plusieurs mois à reconstruire l'anatomie de la fillette.

"Une jumelle avait grandi hors de son bassin mais ce n'était qu'une partie de jumelle. Le problème est qu'il n'y a pas de règles pour cela, dans la mesure où elle est un cas tout à fait unique, donc il a fallu déterminer ce que c'était", a expliqué à l'AFP Chris Kimber, chef de la chirurgie pédiatrique à l'hôpital pour enfants Monash.

"Quand Choity est arrivée en Australie, elle soufrait de malnutrition, elle ne pouvait pas marcher correctement", a-t-il ajouté.

A la suite de consultations avec des experts d'Europe et des Etats-Unis, les chirurgiens ont mis au point une opération prévoyant de retirer les restes de la troisième jambe -- dont une partie avait été coupée au Bangladesh -- ainsi que de retirer et remettre d'autres organes.

Des parties de corps d'une jumelle s'étaient développées dans le périnée de la fillette -- l'ensemble des tissus qui forment le plancher du petit bassin, entre l'anus et les parties génitales.

Les chirurgiens ont passé d'innombrables heures à l'examiner sous anesthésie et ont découvert qu'elle avait plusieurs organes en double: rectum, anus, vagin et utérus. Elle était aussi incontinente.

Huit médecins spécialisés dans les reconstructions génitales et du bassin ont participé en novembre dernier à l'intervention chirurgicale "extrêmement rare" qui a duré huit heures, a précisé M. Kimber.

Les chirurgiens ont réussi à soigner son incontinence, c'est-à-dire à lui permettre de contrôler à nouveau l'émission de matières fécales et d'urine, ce qui est "extraordinaire", a-t-il observé.

La fillette est par ailleurs partiellement aveugle, mais cela n'a pas pu être soigné par un ophtalmologue de l'hôpital.

Choity voit cependant assez pour marcher et courir, à la grande joie de sa mère âgée de 22 ans, Shima Khatun.

"Tout va bien maintenant. Elle peut jouer comme les autres enfants", a déclaré la mère à la chaîne Channel Nine.