Nouvelle vie en France pour trois tigres secourus au Liban

Beyrouth, Liban | AFP | mardi 11/07/2017 - Trois jeunes tigres de Sibérie ayant échappé à un trafic clandestin présumé ont quitté le Liban et doivent commencer mardi une nouvelle vie en France, a annoncé un groupe de protection des animaux.

Les félins avaient été pris en charge par l'association Animals Lebanon en mars après avoir été découverts à l'aéroport de Beyrouth dans une caisse en bois, déshydratés.

Les animaux étaient arrivés d'Ukraine et devaient être conduits dans un zoo en Syrie voisine, mais un juge libanais a ordonné de les remettre à Animals Lebanon.

L'ONG a mené une bataille juridique de quatre mois qui lui a permis d'obtenir le 7 juin l'accord du gouvernement libanais pour transférer les tigres en France.

Lundi soir, les trois tigres --May, Antoun et Tanya-- ont été embarqués à bord d'un avion spécial qui doit atterrir mardi soir au sanctuaire de l'association Tonga Terre d'accueil près de Lyon, a indiqué le directeur de Animals Lebanon, Jason Mier.

"J'ai pu dormir après le décollage de l'avion. Maintenant ils peuvent enfin profiter de leur vie", a-t-il confié à l'AFP.

Des images publiées par Animals Lebanon en mars montraient trois petits tigres affaiblis, rongés par les vers et recouverts d'excréments, dans une petite caisse percée de quelques trous.

En juillet 2016, le ministère de l'Agriculture avait émis un décret visant à stopper le trafic d'animaux exotiques et à imposer aux zoos des permis officiels.

Le Liban est également membre depuis 2013 de la Convention sur le commerce d'espèces sauvages menacées.

Depuis la prise en charge des trois tigres, l'ONG affirme avoir reçu de nombreuses menaces.

"Nous avons été escortés par la police la nuit dernière" en chemin vers l'aéroport, a affirmé M. Mier à l'AFP. Les tigres "valent beaucoup d'argent et tout tourne autour de cela".

Animals Lebanon espère que cette histoire permettra d'améliorer la formation des douaniers à l'aéroport pour identifier de possibles trafics, et de faire pression pour que le Parlement vote une loi plus contraignante pour la protection des animaux.