Nouvelle victoire de Tutea Degage au marathon de Moorea

Si l’ambiance locale des ravitaillements et la population très enthousiaste en a réjouie plus d’un, les ténors de la course à pied n’ont pas lâché et ont surtout tenté de battre le chrono. C’est finalement Tutea Degage qui franchit, en premier la ligne d’arrivée du marathon. Comme l’année dernière, le coureur n’a laissé aucune chance à ses poursuivants : il boucle les 42 km en 2h45 minutes.



Tutea Degage : " La course s’est bien passée, j’étais sur les bases de 2.38 max 2.40. J’étais dans le bon tempo jusqu’au demi-tour et après je crois que j’ai accusé le coup… C’était un peu au mental quoi ! J’ai fait quasiment le même temps que l’année dernière. Mais vers les 5-6 derniers kilomètres, j’ai commencé tirer la gueule ".



À la seconde place, on retrouve Jean-Marc Carcy qui a effectué le parcours en 2 h 49. Pour compléter le podium, Cédric Tourneur et Yoann Mornet terminent troisième en bouclant le parcours en 2 h 57



Jean-Marc Carcy : " Je suis content de ma deuxième place, c’est une course que je prends vraiment plaisir à faire. Avec mon âge, ça devient difficile, mais j’y arrive et ça me motive ! Je le fais pour les enfants et pour vous, pour les spectateurs ".



Chez les féminines, Connan Valérie arrive à bout du parcours de 42 kilomètres, en 4 heures.



Pour le semi-marathon, Samuel Aragaw et Georges Richmond ont excellé… Ils terminent tous deux en première et seconde place avec un temps respectif de 1 h 17 mn 3 sec et 1 h 17 mn 28 sec.



Samuel Aragaw : " La course s’est très bien passée ! Au début Georges est parti super vite. Je suis resté derrière après, au demi-tour, j’ai pris la tête. Georges était derrière moi ! Un kilomètre avant la fin, j’ai commencé a accéléré et arrivé sur la plage j’étais devant et content ! "



Georges Richmond : " C’était serré. Je sais que mon adversaire, c’est quelqu’un d’intouchable. Moi, j’essaie de faire de mon mieux, j’ai la forme avec 2 semaines et demi d’entraînements. Je remercie mon coach, mes collègues, ma femme, ma frangine qui fait mes pâtes. Merci aussi à Mike Cowan mon osthéo et Roberto pour la salle. L’organisation est super ! L’année prochaine, pour la trentième édition, ça promet d’être grandiose .



Sur la troisième marche du podium, on retrouve Ahiti Teriitaumihau qui termine les 21 km en 1 h 26 mn 37 sec.



Chez le féminines, Elodie menou s’affiche à la première place et boucle le parcours en 1heure 31 suivi par Jost Xénia et Karine Voiturin qui prennent la seconde et la troisième place.



" Je suis assez contente, car les sensations n’étaient pas réunies pour moi aujourd’hui… J’avais un sacré mal de dos ! Je remercie mon Osthéo d’ailleurs. Au départ, on est resté un bon moment ensemble avec Karine et la seconde, ensuite, j’ai réussi à me détacher. Ça n’a pas été facile, j’ai eu du mal, mais je suis contente ! "



Xénia Jost, seconde féminine sur le semi



" Je suis de Tetiaroa et je ne fais partie d’aucun club. Mon objectif, c’était d’arriver avant Karine… Je ne connaissais pas Elodie, mais elle et Karine sont vraiment impressionnantes ".



Enfin, pour marquer l’événement, tous les coureurs ont reçu une médaille de participation !