Nouvelle star: après l'épreuve des lignes, Eto reste dans la course

Les Trios sont une épreuve bien connue de NOUVELLE STAR et surtout à chaque fois très redoutée.

Le principe : répartis en 5 groupes de 3 candidats, les artistes se succèdent sur scène sur un nouveau titre imposé par le jury. Leur défi sera de parvenir à livrer une performance artistique convaincante, entourés de deux partenaires qu’ils ne connaissent que très peu. Une nouvelle fois ils n’auront qu’une nuit pour apprendre leur texte et préparer leur prestation. La fatigue, de plus en plus présente pourrait jouer quelques tours à chacun, entre oublis de paroles, baisse d’énergie et manque de rythme,…

9 candidats sur 15 accèderont directement aux primes en public au terme de cette épreuve.