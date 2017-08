Nouvelle-Zélande: l'opposition change de chef à l'approche des élections

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | mardi 31/07/2017 - Le principal parti de l'opposition néo-zélandaise a fait le pari mardi d'un changement de leadership à quelques semaines d'élections législatives que les sondages annoncent désastreuses pour cette formation.

Le parti travailliste de centre-gauche a désigné Jacinda Ardern, 37 ans, pour le conduire vers le scrutin du 23 septembre. Elle devient ainsi la plus jeune dirigeante du parti depuis sa création voici 101 ans.

Elle succède à Andrew Little, 52 ans, qui a jeté l'éponge après une série de sondages créditant les travaillistes de 23 ou 24% des intentions de vote, soit les niveaux les plus bas depuis vingt ans, et qui ne lui donneraient aucune chance de former un gouvernement.

Mme Ardern, qui était l'adjointe de M. Little, est la cinquième présidente du Parti travailliste en quatre ans.

Elle aura pour tâche de tenter d'empêcher la coalition emmenée par le Parti national conservateur du Premier ministre Bill English de remporter un quatrième mandat à la direction du pays.

"Notre équipe s'apprête à mener la campagne de sa vie", a-t-elle déclaré après sa désignation. "Nous allons parler à une nouvelle génération d'électeurs, mais pas seulement de leur situation personnelle. En tant que pays, on peut faire mieux".

Bill English a pris la tête du Parti national après la démission surprise de John Key fin 2016. S'il n'est pas aussi populaire que son prédécesseur, les intentions de vote en faveur de son parti se maintiennent autour de 47%.

Il a cependant demandé aux conservateurs de ne pas croire la victoire acquise. Un système électoral complexe de proportionnelle mixte débouche souvent sur des gouvernements minoritaires qui sont obligés de compter sur des formations plus petites pour gouverner.