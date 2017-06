Nouvelle-Calédonie: les dugongs menacés de disparition par le braconnage

Nouméa, France | AFP | mardi 19/06/2017 - Les dugongs de Nouvelle-Calédonie, l'une des trois dernières importantes colonies de cet animal marin, pourraient disparaître à cause de leur braconnage, a mis en garde mardi le Fonds mondial pour la nature (WWF).

"Si rien n'est fait pour enrayer au plus vite cette pratique illicite, les dugongs disparaîtront purement et simplement de notre lagon", avertit l'ONG dans un communiqué.

Egalement appelés "vaches marines", les dugongs sont des mammifères marins, qui se nourrissent de plantes et de fleurs d'herbiers et dont la population en Nouvelle-Calédonie est estimée entre 700 et 800 animaux.

"On s'est aperçu qu'encore beaucoup de gens sont des consommateurs occasionnels de dugongs et qu'il existait même un petit nombre d'individus qui se présentaient comme des chasseurs", a déclaré à l'AFP Marc Orémus, coordinateur du programme marin du WWF à Nouméa.

Plus de 30% des dugongs retrouvés échoués montrent par ailleurs des signes de tentative de braconnage.

La pêche et la consommation de cet animal sont totalement interdites en Nouvelle-Calédonie et passibles de fortes amendes, mais les contrevenants sont très difficilement repérables.

Selon des données scientifiques, au-delà de 5 morts non naturelles par an, la population de dugongs de Nouvelle-Calédonie ne pourra pas se maintenir. Les femelles n'ont que 5 à 6 petits au cours de leur 60 à 70 ans d'existence.

Depuis 2010, un Plan d'action dugong (PAD), regroupant institutions, associations, responsables coutumiers kanaks, ONG et scientifiques, met en oeuvre des actions de protection et de sensibilisation. De nouvelles mesures pour enrayer le braconnage sont à l'étude.

Les dugongs sont présents en grands nombre dans les eaux australiennes et environ un millier d'animaux est également recensé aux Emirats arabes unis.