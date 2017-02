Nouvelle-Calédonie: deux gendarmes blessés par des tirs lors d'une intervention

Nouméa, France | AFP | dimanche 25/02/2017 - Deux gendarmes ont été légèrement blessés par des tirs lors d'une intervention, près de Nouméa, a-t-on appris dimanche auprès du haut-commissariat.



Les faits se sont produits samedi soir au niveau du territoire de la tribu kanake de Saint-Laurent sur la commune de Païta à environ 30 kilomètres au nord de Nouméa.

Les gendarmes intervenaient pour sécuriser la route principale de l'île où des jets de pierre sur les automobilistes avaient été signalés. Les forces de l'ordre ont alors été la cible de tirs. Un gendarme a été blessé à une épaule par des éclats et un autre a été touché au niveau d'un talon, a-t-on indiqué de même source.

La circulation a été interrompue durant la nuit avec une déviation par un itinéraire du littoral.

Dans un communiqué, le Haut-commissaire de la République (préfet), Thierry Lataste "a condamné fermement cet acte" et a qualifié ces tirs de "totalement inadmissibles. Une enquête est en cours.

Au sud de Nouméa, au niveau du territoire de la tribu de Saint-Louis sur la commune du Mont-Dore, des incidents - tirs sur les voitures et les gendarmes, jets de pierre, agressions d'automobilistes - surviennent périodiquement depuis fin octobre après qu'un jeune a été tué par un gendarme lors d'un contrôle qui a dégénéré.