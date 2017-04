Nouvelle-Calédonie: aide d'urgence aux communes après le cyclone Cook

Nouméa, France | AFP | mardi 18/04/2017 - Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a annoncé mardi avoir débloqué un aide d'urgence aux communes de 115 millions CFP (960.000 euros) une semaine après le passage du cyclone Cook.



"Il s'agit d'une aide exceptionnelle de 5 millions à chacune des 23 communes impactées par le cyclone afin de leur donner un peu de trésorerie pour les réparations de première urgence", a déclaré à la presse le président du gouvernement local, Philippe Germain.

Il a précisé que cette enveloppe serait complétée par des aides "plus ciblées" venant des trois provinces lorsque l'évaluation encore en cours des dégâts sera terminée.

M. Germain a par ailleurs sollicité le haut-commissaire de la République (préfet) pour que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu et que "des fonds d'extrême urgence et de secours" puissent être mobilisés par l'Etat.

Le plan de soutien élaboré par l'exécutif prévoit également une série de mesures en faveur des agriculteurs. La région agricole de la côte ouest entre Boulouparis et Bourail a été lourdement touchée par les vents et les inondations tandis que les cultures vivrières de la côte est sont parfois entièrement détruites.

Il est notamment prévu pour les assurés de la Cama (Caisse d'assurances mutuelles agricoles) le versement "d'une avance de 25% du capital souscrit", sans attendre le chiffrage complet des dommages, ainsi qu'une aide pour le maintien de l'emploi sur les exploitations.

Des discussions sont en cours avec l'Etat pour l'indemnisation des cultures vivrières au travers de l'Apican (Agence pour la Prévention et l'Indemnisation des Calamités Agricoles ou Naturelles), a précisé le gouvernement.

Avec des vents en rafales de 150 km/h et des pluies diluviennes, Cook a traversé la Nouvelle-Calédonie d'est en ouest entre lundi et mardi derniers.

La capitale de l'archipel, Nouméa, a été relativement épargnée mais des dégâts importants ont été recensés, particulièrement sur la côte est où un septuagénaire s'est noyé après avoir tenté de traverser une rivière en crue.

Plusieurs centaines de personnes étaient encore privées d'électricité mardi sur la côte est où quelques 80 habitations dans des tribus kanakes reculées ont été partiellement ou totalement détruites, a indiqué à l'AFP le directeur du SIVM (Syndicat intercommunal à vocation multiple) centre-est, Jérôme Darras.