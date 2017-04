Nouvelle-Calédonie: Toutes les épreuves écrites des concours reportées à cause du cyclone

Paris, France | AFP | lundi 10/04/2017 - Toutes les épreuves écrites des concours, aussi bien du public, du privé ou les "3e concours" prévues mardi en France sont reportées, comme elles le sont déjà lundi, en raison du cyclone Cook qui touche la Nouvelle-Calédonie, a annoncé le ministère de l'Education.



"Le ministère de l’Éducation nationale a décidé le report des épreuves du mardi 11 avril 2017. Cette décision concerne l'ensemble du territoire, métropole et outre-mer, pour garantir l'équité entre les candidats aux concours", explique la rue de Grenelle dans un communiqué.



Les épreuves écrites des concours prévues lundi avaient déjà été annulées. Les fortes intempéries en Nouvelle-Calédonie rendent les déplacements "impossibles pour de très nombreux candidats", avait déclaré le ministère.



Ces épreuves seront à nouveau convoquées les 24 et 25 avril, aux mêmes horaires que ceux prévus lundi et mardi, précise le ministère.



Au total, 24.222 candidats sont concernés par ces décisions de report, indique le communiqué.



La Nouvelle-Calédonie s'apprête à être directement frappée par un puissant cyclone, probablement de catégorie 4, baptisé Cook.



