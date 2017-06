Nouvel appel d’offre pour la démolition du Royal Papeete

PAPEETE, 2 juin 2017 - L'établissement public Tahiti Nui aménagement et développement (TNAD) lance un avis d’appel à la concurrence pour la démolition de l’ancien hôtel Royal Papeete.



Le bâtiment situé sur le front de mer en face de la gare maritime de Papeete est à l’abandon depuis plusieurs années. Acquis par le Pays après la fermeture de l'hôtel Royal Papeete, le foncier sur lequel est édifié cet immeuble devait accueillir le parking de la gare maritime de Papeete.



Un précédent appel à concurrence avait été lancé en 2015 par TNAD après un diagnostic "amiante". Mais les travaux de démolition n’ont pas été engagés. L’établissement public a ouvert, le 29 mai dernier, un nouvel appel à la concurrence pour le marché de la démolition de ce vestige des années 70.



Le règlement de la consultation et le dossier de candidature sont à retirer au secrétariat de TNAD. Les offres devront être manifestées avant le 3 juillet prochain, 11 heures. Les travaux pourraient débuter entre août et novembre 2017.