Nouvel an chinois : les tendances en 2017 et le programme des festivités

PAPEETE, le 27 janvier 2017 - La communauté chinoise célébrera dès demain l'entrée dans le nouvel an lunaire, placé sous le signe du Coq de feu. Après le Singe de feu et son caractère imprévisible, cet animal flamboyant est de bon augure pour la réalisation de projets, mais il faudra rester prudent selon Richard Chenoux, l'oracle du Temple Kanti. La traditionnelle danse du lion aura lieu samedi, puis les festivités se poursuivront jusqu'au 11 février, avec le défilé des lanternes.





Le 28 janvier, nous entrerons dans le Nouvel an chinois, une date qui marque le début de la "fête du printemps" dans le monde agricole asiatique et correspond au premier jour d’une nouvelle lune – toujours entre le 21 janvier et le 19 février dans le calendrier grégorien. Jusqu'au 15 février 2018, nous serons régis par le Coq de feu, signe de l’aube et de l’éveil, qui cédera ensuite la place au Chien de terre. Après le Singe de feu, un animal malin et imprévisible, assez néfaste aux initiatives collectives, le triomphe et le succès ne pourront être décrochés cette année qu’au prix d’efforts soutenus et bien orientés. Comme Noël dans les pays occidentaux, c’est la plus importante célébration en Chine, un moment précieux de réunion et de cohésion pour tous les membres de la famille, autour de plats très symboliques.



En Polynésie, c'est Si Ni Tong, regroupant dix associations socio-culturelles dont le but est de "promouvoir la culture chinoise sous toutes ses formes", qui se charge de coordonner les festivités. Comme le veut la tradition, la fameuse danse du lion ouvrira les réjouissances samedi matin, au siège Si Ni Tong, un rituel pour souhaiter prospérité, chance et bonheur à toutes les familles, mais aussi faire fuir les démons, surtout le monstre Nian. Comme à l'accoutumée, les célébrations se dérouleront sur quinze jours, avec notamment l'importante journée culturelle le 5 février, et s’achèveront par l'incontournable défilé des lanternes le 11 février. L'Institut Confucius, qui a convié en 2016 des musiciens traditionnels chinois de Hawaii, sera également présent pour la deuxième année consécutive.