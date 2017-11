Nouveau directeur pour l'Egat et nouvelles ambitions pour le golf d'Atimaono

PAPEETE, le 8 novembre 2017 - L'Etablissement de gestion et d'aménagement de Teva a changé de directeur la semaine dernière. Par la même occasion, ses missions ont été réorientées comme l'annonçait lundi Radio 1. Explications.



L'Egat change de directeur et se recentre sur une mission. La semaine dernière, le conseil des ministres a nommé Yann Teagai, proche de Teva Rohfritsch et ancien directeur du golf de Moorea, directeur par intérim de l'Etablissement de gestion et d'aménagement de Teva. Cette nomination est intervenue après que Gilbert Guido ait, selon la ministre du Tourisme, déposé sa démission dans le courant du mois d'octobre. "Nous avons choisi Yann Teagai, dont le profil correspondait à nos attentes pour le golf de Papara, de par son expérience et sa compétence" , indique Nicole Bouteau ministre du Tourisme. Changement de tête et changement de cap pour l'Egat qui se recentre sur la gestion du golf.



Terminé la gestion du motu Ovini. Le site où se trouvent l'ancien musée Gauguin, fermé depuis 2013, et le jardin botanique va être affecté au service du tourisme à compter du 1er décembre. "Leur remise à niveau est confiée au service du tourisme, qui gère déjà de nombreux sites à Tahiti et ses îles. TNAD a en charge la maîtrise d'ouvrage" , continue la ministre du Tourisme. Les conventions passées, les subventions allouées à l'Egat et le personnel qui travaillait sur la réhabilitation devraient être transférées au service du tourisme. Mais ce n'est pas tout.



Les 80 hectares qui entourent le golf seront aussi dégagés de la gestion de l'Egat. En effet, l'établissement en est l'affectataire depuis de nombreuses années. Ces parcelles à vocation agricole vont être confiées pour leur gestion à la direction de l'agriculture. Le ministre de l'Agriculture Tearii Alpha, par ailleurs maire de Teva i Uta, a déjà fait part de son projet concernant ses lots. Il souhaiterait en faire un site d'exploitation agricole bio, ce qui serait un projet pilote. Yann Teagai aura donc une seule mission : s'occuper du golf d'Atimaono. Le projet reste de taille.