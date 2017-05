"Nous travaillerons avec la majorité présidentielle" (Maina Sage)

Nous travaillerons avec la majorité présidentielle, dans l’intérêt de la Nation et du Pays

On garde cette approche constructive sur la base de la réalisation de l’accord de l’Elysée. Cet accord a été signé avec François Hollande. Emmanuel Macron a déclaré avant le premier tour de l’élection présidentielle que c’était une bonne base de discussion. C’est un document pragmatique : on sait exactement ce que l’on devra faire, à Paris, pour soutenir notre président, nos ministres et notre majorité à l’assemblée

Ce qui est important maintenant c'est de voir ce qui est utile à la France et à la Polynésie française. Nous serons de toute façon dans l'obligation de travailler avec le gouvernement central. L'application des accords de l'Elysée c'est 60 mesures importantes pour la Polynésie, cela nécessite une discussion avec le président de la République.Il y a aussi un intérêt pour M. Macron d'avoir un soutien au Parlement ou ici. En Polynésie française, très peu de groupes politiques peuvent le lui apporter. Le Tapura s'engage à lui apporter ce soutien amplement nécessaire pour la France et la Polynésie française

PAPEETE, 10 mai 2017 – Maina Sage, Nicole Sanquer et Patrick Howell ont officiellement déclaré leur candidature sous l’étiquette Tapura Huiraatira pour les élections législatives 2017, mercredi après-midi.Les trois candidats du Tapura Huiraatira sont officiellement en course pour les élections législatives de 2017 : Maina Sage, sur la 1ère circonscription (Papeete, Pirae, Arue, Moorea-Maiao, Tuamotu-Gambier, Marquises) avec Benoît Kautai, le maire de Nuku Hiva pour suppléant ; Nicole Sanquer sur la 2e circonscription (Mahina, Hitia’a o te Ra, Presqu’île de Tahiti, Teva i Uta, Papara, Paea, Australes) avec Wilfred Tavaearii comme suppléant ; Patrick Howell sur la 3e circonscription (Punaauia, Faa’a, îles Sous-le-vent) avec la représentante Teura Tarahu pour suppléante.Les candidats pro-Fritch se présenteront sous les couleurs du Tapura Huiraatira et renoncent au projet d’investiture Les Républicains négocié à Paris avec les instances du parti de droite, en février dernier. L’élection présidentielle a changé la donne, dimanche. "", a souligné mercredi après-midi Maina Sage, députée sortante et candidate à sa réélection. "".Un peu plus tôt, c’est Jean-Christophe Bouissou, le porte-parole du gouvernement, qui insistait : "".Le président Fritch est actuellement à Paris où il envisage de rencontrer le président de la République ou son entourage, peut-être en début de semaine prochaine.Les deux tours des élections législatives auront lieu les 3 et 17 juin prochains. Pour l’instant 12 candidats se sont officiellement déclarés auprès des services du Haut-commissariat de la Polynésie française : les trois candidats du Tapura Huiraatira ; Moana Greig, Teura Iriti et Vincent Dubois, pour le Tahoera’a Huiraatira ; Tauhiti Nena, Faana Taputu et Albert Roi pour le parti Tau Hoturau ; Yves Conroy, sur la 2e circonscription ; Tepuaraurii Teriitahi, sur la 2e également ; et Corinne Atger, sur la 3e circonscription. Les trois candidats du Tavini Huiraatira, Richard Tuheiava, Tina Cross, et Moetai Brotherson prévoient de déposer leur candidature jeudi matin. Les candidats ont jusqu’à vendredi 12 mai pour se manifester officiellement.