Le regard vitreux, le trentenaire SDF explique vouloir trouver du travail mais compte tenu de sa situation et de son casier judiciaire, les portes de l'emploi restent souvent fermées. Après un temps de réflexion, il s'insurge: "Nous, les jeunes, nous allons en prison parce que nous avons volé 1000 francs. Eux, ils ont détourné des millions et ils sont encore là. Pourquoi?"



Les associations sont nombreuses pour venir en aide aux personnes en difficulté. De plus en plus d'activités et de séances de dons sont organisées. "L'augmentation des maladies comme la syphilis, la tuberculose ou encore la lèpre, fait bien partie des symptômes non plus de pauvreté mais de misère. Ça veut dire que nous avons des cas d'insalubrité importants. Nous ne sommes plus dans la pauvreté mais dans la misère" , explique Père Christophe qui s'occupe de l'accueil de jour Te Vai Ete.



Selon le recensement effectué par l'association, le nombre de personnes qui vivent dans la rue est en augmentation. Parmi elles, de plus en plus de jeunes et de femmes. "Quand nous avons commencé il y a 23 ans avec le centre d'accueil, les gens qui venaient nous voir étaient plus ce que l'on pourrait désigner comme des clochards et des jeunes un peu délinquants. Aujourd'hui, les gens qui sont à la rue le sont car leur situation est liée à l'économie du pays" , continue le prêtre.



Depuis mars 2017, 231 personnes ont été reçues au centre d'accueil. 62 d'entre elles sont des femmes et 169 sont des hommes. La majorité des accueillis ont entre 30 et 50 ans. En moyenne, les bénévoles de Te Vai Ete servent 42 repas par jour.



L'an dernier, Père Christophe a mis en place des maraudes tous les mardis soirs. Le but est de servir un repas à ceux qui sont dans la rue et qui n'ont pas pu se déplacer jusqu'à l'accueil. Le périmètre d'action s'étend de Arue à Faa'a. L'homme d'église estime à 150 le nombre de personnes qui vivent dans la rue.



Les épiceries et boutiques solidaires de la Croix Rouge reçoivent de plus en plus de public, d'horizons différents. La responsable de la délégation conclut : "Le terme de misère n'est pas tellement approprié. Il y a tout un tas de problématiques qui évoluent d'une année à l'autre. Il y a différentes misères."