"Nous avons toujours cru que l'entreprise allait se relever"

Les cadres activent d'autres solutions. Les salaires des cadres baissent de manière importante entre 2009 et 2013. Les contrats à durée déterminée ne sont pas renouvelés. Les départs en retraite ne sont pas remplacés. Cela ne suffira pas. Quelques mois plus tard, l'entreprise est en cessation de paiement. Une procédure de redressement judicaire est lancée. L'entreprise est placée sous observation pendant un an et demi. "Là, nous avons pu voir que l'entreprise était viable car nous arrivions à faire du chiffre et à payer les gars. Ensuite, nous avons commencé un plan de continuation, où les dettes s'étalaient sur 10 ans. Mais c'est à partir de ce moment là que nous n'arrivions plus à payer, à nouveau."



Dans un ultime sursaut, les marins encore sur le navire abandonnent leurs salaires. " Je suis de Mataiea, j'habite juste à côté de l'entreprise. Cette société, c'est comme ma famille. Je l'ai vu grandir et évoluer. J'ai beaucoup de souvenirs dedans. Je me serais sacrifié pour elle. Nous avons tout tenté pour la sauver! Nous avons abandonné nos salaires pour aider l'entreprise, c'est normal" , soupire Etienne, conducteur de chantier à la SARL Tapeta depuis le début.



Cette période aura duré un an et demi. En octobre 2016, les dirigeants ont pris la décision de liquider l'entreprise. C'était en octobre 2016. " Jérôme a fait de son mieux, c'est certain, confirme Jean-Jacques, employé depuis 2007. Mais à la fin, quand ils sont venus nous dire que ça n'allait pas, que la société ne pouvait pas honorer nos salaires, nous avons décidé d'arrêter de travailler, on ne pouvait plus continuer comme ça. Nous avons tous des prêts et des familles."



En novembre, le licenciement économique des employés intervient. Là encore, la société ne dispose d'aucuns fonds pour les payer. Une seule solution : la vente aux enchères. Celle-ci a été organisée les 25 et 26 février. En deux jours, Jérôme Conquet et les salariés ont vu partir 22 ans de travail et d'investissements. Petit et gros matériels ont trouvé preneurs. Cela devrait pouvoir permettre de payer les 15 salariés restés jusqu'au bout.



Cette vente, qui s'est déroulée sur les terres de l'entreprise, a signé l'épilogue de plusieurs années de doutes, de rebondissements et de faux espoirs. "Voir cette vente aux enchères, ça m'a vraiment fait mal au cœur… Aujourd'hui, même si c'est un peu la galère, on arrive quand même à boucler les fins de mois. Je vais à la pêche le samedi, je fais des petits boulots. J'ai encore une famille à nourrir et mon dernier, un fils de 16 ans, à la maison…" , témoigne Etienne, la gorge serrée. Après ces quelques heures où les prix étaient débattus, les employés de l'entreprise Tapeta sont rentrés chez eux, les mains vides, la tête pleine de souvenirs et le cœur gros.