Nostalgie, quand tu nous tiens !

PAPEETE, 5 avril 2017 (TAPURA HUIRAATIRA) - Marine Le Pen s’est réjouie du soutien du Tahoeraa Huiraatira à sa candidature. Que Gaston Flosse, privé de ses droits civiques, ne puisse pas voter pour elle n’est pas un problème pour la patronne du parti d’extrême droite puisque, selon elle, il est le « porte-parole des aspirations de la majorité des Polynésiens ».



Comme son père Jean-Marie, comme Gaston Flosse, Marine Le Pen vit dans la nostalgie d’un temps révolu.



Il y a bien longtemps que Gaston Flosse ne représente plus une voix majoritaire en Polynésie. Même son propre parti est divisé sur le soutien opportuniste au Front National, rebaptisé pour faire plus propre, mais qui n’a rien renié de ses fondamentaux basés sur l’exclusion.



Le vote Le Pen, c’est bien le vote qu’a toujours combattu Jacques Chirac. Flosse l’a oublié !



Le Président délégué, Marcel Tuihani, en voie de marginalisation, et le gendre vice-président Vincent Dubois, ont mis des pincettes sur leur nez depuis que Gaston Flosse a renié son engagement Chiraquien en se prononçant pour Marine, après avoir successivement soutenu Juppé, puis Sarkozy, puis Fillon.



Vincent Dubois a même annoncé la couleur : s’il est élu député, il ne siégera pas sur les bancs du FN. Quant aux deux autres candidats du Tahoeraa, ils brillent par leur silence.



Il n’y a plus aucune cohérence dans l’action du Tahoeraa, ballotté au gré des retournements d’humeur de son leader.