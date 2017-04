Nos rivières et océans peuvent-ils avoir une "personnalité juridique" ?

PAPEETE, le 3 avril 2017. Mi-mars, le Parlement néo-zélandais a accordé au fleuve Whanganui le statut d’entité vivante. Les droits et les intérêts du cours d’eau pourront être défendus devant la justice. Inspirée par cette initiative, la représentante UPLD propose de "doter nos rivières et notre océan d'une personnalité légale".



Eliane Tevahitua a déposé mardi dernier une question écrite au gouvernement polynésien. La représentante UPLD souhaiterait " doter nos rivières et notre océan d'une personnalité légale". "Nos rivières font incontestablement partie de notre patrimoine naturel et culturel et elles sont insuffisamment protégées des nuisances pollutives", souligne-t-elle.

Cette question intervient alors que deux fleuves sacrés du nord de l'Inde, le Gange et la Yamuna, ont été reconnus comme personnalités juridiques par la justice. Cette décision a été prise pour combattre plus efficacement la pollution de ces cours d'eau.



Ce jugement est intervenu quelques jours à peine après la reconnaissance par la Nouvelle-Zélande d'un fleuve révéré par les Maori comme entité vivante, ce qui a été décrit comme une première mondiale (lire ci-dessous).



Inspirée par ce qu'il s'est passé en Nouvelle-Zélande, Eliane Tevahitua demande au ministre de " faire le point sur les opérations déjà effectuées et à venir pour la réhabilitation de nos cours d'eau et quelles sont les actions futures qu'(il) compte mener pour leur reconnaissance culturelle ?" "Envisagez-vous de faire évoluer la législation locale sur la protection de nos rivières en dotant celles-ci d'une personnalité juridique forte de manière à permettre aux Polynésiens vivant sur leurs berges ainsi qu'aux communes dont elles dépendant et au Pays, de saisir un avocat dédié afin d'exercer des recours devant les tribunaux en cas d'atteintes environnementales qui leur sont portées (pollution de toutes natures, extractions illicites, remblais intempestifs, surpêche, dépotoirs sauvages, détournement du lit de la rivière, etc)? " , écrit-elle. Dans sa question, la représentante souligne que "le destin du Polynésien est intimement lié à son environnement, ses rivières et à son océan".

"Enfant, je me souviens qu'on n'habitait pas à côté des rivières : les gens savaient qu'il pouvait y avoir des crues et surtout la rivière était propre : on pouvait s'y baigner, attraper des chevrettes, des anguilles", se rappelle Eliane Tevahitua. "La rivière était nourricière. Quand on allait pêcher, on y allait pour nos besoins seulement pas pour exploiter la nature. Il y a eu une césure entre le passé et maintenant. Dans notre culture, il y avait ce respect de la nature."



En Nouvelle-Zélande, c'est la tribu Whanganui qui sera chargée de protéger le fleuve. Au fenua, Eliane Tevahitua souhaiterait rassembler autour d'une table les différents intervenants (gouvernement, riverains, propriétaires fonciers, les associations de défense de la nature et associations culturelles) avant que soient prises des décisions concernant les rivières.