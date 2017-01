Nintendo lève le voile sur sa nouvelle console Switch, lancée en mars

Tokyo, Japon | AFP | vendredi 12/01/2017 - Console de jeu vidéo semi-fixe, semi-portable, la Nintendo Switch, officiellement présentée à la presse vendredi à Tokyo, sera commercialisée le 3 mars au Japon et dans plusieurs autres pays, dont les Etats-Unis, pour un prix de 299,99 dollars.



Le tarif pour l'Europe sera donné ultérieurement, directement dans les pays concernés, a indiqué le patron du pionnier japonais des jeux vidéo, Tatsumi Kimishima, lors d'une conférence de presse à grand spectacle.



Cet appareil hybride prendra le relais de la Wii U sortie fin 2012 et dont le succès a été très mitigé.



Les premières réactions suivant le clip de présentation, diffusé en octobre, étaient très divisées, avec des fans de la marque enthousiastes et des professionnels de la finance ou analystes du secteur plus sceptiques.



Le nom Switch découle de la faculté qu'a cette console de salon à pouvoir être emportée à l'extérieur une fois sortie de son socle.



La partie écran amovible comporte sur les deux côtés des manettes détachables, une pour chaque main, ou une pour chacun des joueurs si on est deux. Elles permettent différents modes de jeux exploitant, outre l'appui sur des touches, la reconnaissance de mouvements par accéléromètre ou par caméra.



Avec un concept "hybride" de cette nature, Nintendo ne concurrence pas directement Sony avec sa PlayStation 4, une machine de salon très puissante et offrant de multiples fonctions multimédias, mais s'installe entre ladite PS4 et le jeu sur smartphone.



"La Switch permettra des jeux auxquels il était impossible de jouer jusqu'à présent", a expliqué sur scène un responsable du développement de Nintendo.



"C'est une console de jeux qui permet de jouer avec une autre personne, plutôt qu'avec une machine", grâce à ces deux manettes qui interagissent dans l'environnement réel, a-t-il ajouté.



La nouvelle logithèque va s'appuyer sur ces fonctionnalités en partie inédites dans la lignée des Wii et Wii U. Nintendo devait en donner les détails au fil de la conférence de vendredi.



Le prix annoncé pour la Switch apparaît un peu au-delà de la barre de 250 dollars que les analystes estimaient être un seuil psychologique susceptible, s'il était dépassé, de freiner les ventes.



Cette console se doit en tout cas d'être un succès pour Nintendo, qui souffre depuis des années de la concurrence des smartphones et dont le chiffre d'affaires a été divisé par quatre depuis les plus beaux millésimes de la firme centenaire de Kyoto en 2008/2009.