Nièvre: des parents mettent l'école en vente sur Leboncoin

Dijon, France | AFP | jeudi 16/02/2017 - Des parents d'élèves de Ternant, un village de quelque 200 habitants dans la Nièvre, ont "mis en vente" sur internet leur école primaire, dont ils redoutent la fermeture à la rentrée prochaine.



"Nous recherchons un repreneur pour le poste d'enseignant", indique l'annonce - factice - placée sur le site de vente en ligne Leboncoin. Le prix n'est pas mentionné mais y sont énumérés les avantages qu'y trouverait un futur instituteur, du tableau numérique à la cantine, en passant par une "équipe de parents d'élèves motivée".



"Nous voulions faire le buzz", explique Nathalie Thurel, déléguée des parents d'élèves, qui dit vouloir "se battre" pour que l'établissement reste ouvert. "On est loin des communes voisines, l'école la plus proche est à 15 km, soit 45 minutes", dit-elle.



L'école compte 10 élèves, du CE1 au CM2, et une enseignante. Selon les parents, elle devrait accueillir 13 enfants l'an prochain et 19 d'ici 2020.



La fermeture de l'établissement "est envisagée" mais "pas encore actée", a précisé le rectorat de l'académie de Dijon, contacté par l'AFP.



Ce n'est pas la première fois que des parents d'élèves mettent en vente une école en signe de protestation contre la fermeture annoncée de l'établissement ou d'une classe. Des propositions identiques avaient été ainsi faites à Woustviller (Moselle) en juin dernier, ou encore à Monein (Pyrénées-Atlantiques) en mai 2015, selon la presse locale.



