Nicole Sanquer : "Parfois, on se sent très seul"

" Je n'ai pas de problèmes avec le président du COPF, Tauhiti Nena, mais je pense qu'il a sans doute un problème avec moi. Tout à commencer, lorsque j'ai eu la lourde tâche de renouveler toutes les délégations de service public. Auparavant, on ne regardait pas les projets proposés par les fédérations sportives, on accordait les délégations sans contrôler et sans étudier les différents projets. Et j'ai voulu changer tout ça.



Donc, j'ai étudié, auditionné pour évaluer ce qui m'était proposé. Et j'ai eu droit à une situation inédite, puisque c'est la première fois que plusieurs fédérations ont demandé la délégation de service public. Deux fédérations pour le rugby et deux pour la boxe. Auparavant, c'était plus des renouvellements automatiques. Maintenant, il y a eu des recours devant le tribunal, et nous les avons tous gagné, puisque nous avons justifié nos arbitrages.



C'est vrai qu'il y a des moments de tensions, de crises et de doutes. Et la difficulté pour un ministre est de décider et d'arbitrer, tout en sachant que la décision que l'on va prendre n'aura pas l'unanimité parfois. Mais à un moment donné, il faut dire oui ou non. Et parfois, on se sent très seul dans cet exercice. "