Nicole Bouteau rencontre les Terminales du Lycée d’Uturoa

PAPEETE, 22 mars 2017 - La ministre du tourisme, Nicole Bouteau, a reçu, mardi matin, au ministère, 10 élèves de Terminale suivant la "spécialité Tahitien" (série L) et la "LV3 (langue vivante) Tahitien" du Lycée d’Uturoa de Raiatea, accompagnés de leur professeur.



En visite d'une semaine à Tahiti, il s'agit par ce voyage pédagogique d'amener les élèves à comprendre et intégrer les notions du programme de langue vivante (Lieux et formes du pouvoir - Mythes et Héros-Espaces et échanges-Idée de progrès) à travers des visites et rencontres.



Cette délégation a programmé toute une série de rencontres et visites tout au long de leur séjour : Tribunal, Université, Aéroport de Faa'a, port Autonome, TNTV, Musée de Tahiti et des îles, Présidence du Pays, Assemblée de la Polynésie, de l'université annexe de Berkeley... .



"Le tourisme" est l'une des thématiques qu'ils ont choisi de traiter pour tenter de définir les notions "d’Espaces et échanges", de "lieux et formes du pouvoir" du programme de Langue vivante. Des travaux ont été effectués en amont et l'entretien avec la ministre leur permettra de compléter et d'enrichir leur dossier pour les épreuves du baccalauréat.