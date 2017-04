New York: second déraillement en une semaine, quatre blessés légers

New York, Etats-Unis | AFP | lundi 03/04/2017 - Un train de banlieue a déraillé à son arrivée en gare de Penn Station lundi à New York, incident qui a fait quatre blessés légers, a indiqué à l'AFP la régie des transports du New Jersey.

Il s'agit du second déraillement en dix jours sur les rails à Penn Station, la gare de Manhattan qui dessert plusieurs grandes villes du nord-est, mais aussi le réseau régional du New Jersey.

Le 24 mars, un train de la compagnie nationale Amtrak en partance pour Washington avait quitté les rails à vitesse lente, heurtant le côté d'un train de banlieue qui arrivait en sens inverse, ne faisant que quelques blessés légers.

Vers 09H00 locales (13H00 GMT) lundi, un train de banlieue arrivant de Trenton (New Jersey) est sorti des rails alors qu'il s'apprêtait à arriver en gare de Penn Station, là aussi à vitesse lente, a indiqué un porte-parole de la régie des transports du New Jersey (NJ Transit).

L'incident a fait quatre blessés légers, a-t-on précisé de même source.

L'ensemble du trafic a été suspendu à Penn Station, jusqu'à nouvel ordre, ont indiqué la régie des transports du New Jersey et la compagnie Amtrak.