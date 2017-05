Nescafé Star: Deuxième vague d’auditions à Faa’a

Plus de quarante aspirants ont passé leur audition pour le concours NESCAFE STAR 2017 qui s’est déroulé samedi 13 mai à la mairie de Faa’a. Pendant plus de 5 heures, les membres du jury ont écouté les interprétations des prétendants venus présenter leur talent de chanteur. Après avoir délibéré, ils ont sélectionné onze candidats pour ce deuxième cru d’auditions. La semaine prochaine, ils tiendront la troisième et ultime audition au conservatoire de Papeete, la dernière opportunité pour les chanteurs en herbe de se manifester ! Rendez-vous le samedi 20 mai de 9h à 12h.



Une ambiance placée sous le signe de l’entraide



En arrivant, les visages sont tendus ; ils cachent le stress des novices venus tenter leur chance. Avant d’entrer dans la pièce où ils sont jugés sur leurs performances vocales et scéniques, les candidats semblent inquiets. Grâce à une ambiance solidaire, l’angoisse disparait vite. Blagues, exercices de respiration, chants improvisés… les candidats s’amusent et se rassurent mutuellement. Tous ont attendu dans une atmosphère détendue, animée par l’équipe de la NESCAFE STAR 2017.



A la sortie, les candidats sont ravis et soulagés. Fiers d’avoir dépassé leurs limites, ils affichent un sourire détendu et des étincelles dans les yeux. La plupart des candidats déclare avoir « donné le meilleur d’eux même. » Heureux d’avoir chanté, ils gardent un souvenir unique de leur passage

devant le jury.



Des candidats qui tentent et retentent leurs chances !



Si la plupart des candidats n’a jamais passé d’audition avant de se présenter à la NESCAFE STAR 2017, plusieurs d’entre eux sont plus aguerris. Certains candidats ont déjà chanté en public, passé des castings, ou se sont même déjà présentés pour la NESCAFE STAR 2015. Cette année, ils ont préparé leur « come-back » en s’appuyant sur les précieux conseils donnés par Gaby Cavallo, membre du jury en 2015.



Des blagues et de la bonne humeur côté jury



Pour cette journée, les mots d’ordre sont la « patience » et la « persévérance ». Face aux nombreux candidats qui se sont présentés, l’attente se prolonge. De l’autre côté, ce sont les membres du jury qui doivent rester attentifs et dynamiques. Si Taloo, Bruno et Ravanui sont habitués des journées bien remplies, ils admettent qu’il n’est pas facile de garder sa concentration intacte. Blagues, anecdotes, pause-café, échanges sur la prestation d’un candidat… Les moments de délibération laissent place à l’enthousiasme et l’engouement. Cette année encore, les candidats sont talentueux, touchants et ambitieux. Les 3 jurés confient qu’ils ont déjà repéré de très beaux potentiels pouvant prétendre au titre de lauréat de NESCAFE STAR 2017.



Félicitations, vous êtes sélectionnés… Que se passe-t-il ensuite ?



A l’issue de ce casting itinérant, onze candidats ont été sélectionnés pour la seconde étape des sélections qui se déroulera le samedi 10 juin au petit théâtre de TFTN. Les prétendants devront interpréter une chanson de leur choix dans une liste d’une quinzaine de chansons données par les membres du jury. Tous espèrent convaincre le jury pour faire partie des 12 candidats qui auront la chance d’intégrer la formation NESCAFE STAR 2017. Elle comprend du coaching vocal et scénique ; des répétitions avec un orchestre de professionnels ; des moments inoubliables partagés avec les autres candidats et plusieurs semaines d’une aventure télévisée qui sera diffusée sur TNTV à partir du jeudi 29 mai 2017.



Le dernier casting de la NESCAFE STAR 2017, c’est le samedi 20 mai à Papeete !



Le jury de NESCAFE STAR donne rendez-vous aux candidats pour le dernier casting, le samedi 20 mai au conservatoire de Papeete de 9h à 12h. Attention, c’est l’ultime opportunité de tenter sa chance d’intégrer l’aventure Nescafé Star !

Inscriptions et renseignements sur tntv.pf ou au 87 28 98 80.



Cet événement est organisé en partenariat avec TNTV, VINI, Air France l’étudiant, Ford, Posi-Lectric, Tahiti Infos, Tiare FM et R