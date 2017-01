Naufrage en Malaisie: le skipper et le propriétaire du catamaran arrêtés

Kuala Lumpur, Malaisie | AFP | lundi 30/01/2017 - Trois hommes ont été arrêtées lundi dont le skipper et le propriétaire du catamaran qui a coulé samedi en tuant trois touristes chinois au large de la Malaisie, la police les suspectant de négligence pour avoir surchargé le multicoque.



Les recherches ont été étendues lundi pour tenter de retrouver quatre touristes chinois toujours portés disparus, après le sauvetage de 20 passagers épuisés qui ont survécu en s'accrochant à des débris du bateau.



Le propriétaire a violé les procédures, notamment en surchargeant le catamaran, a déclaré le chef de la police de l'Etat de Sabah, Ramli Din, cité par l'agence nationale Bernama.



"La police enquêtera aussi pour savoir si la négligence a mené à la mort des touristes", selon ce responsable. Le troisième homme arrêté est un membre d'équipage.



Le skipper a lui affirmé que le bateau s'était brisé après avoir été heurté par des vagues et il a coulé, selon Ahmad Puzi Kahar, chef de l'Agence malaisienne de surveillance maritime (MMEA).



Parti de Kota Kinabalu, la capitale de l'Etat de Sabah, le multicoque devait rallier l'île de Pulau Mengalum, à une soixantaine de kilomètres à l'ouest, connue pour ses plages et ses sites de plongée.



Le président chinois Xi Jinping a demandé à la Malaisie de déployer tous les efforts possibles pour retrouver et secourir les disparus, a indiqué l'agence officielle Chine nouvelle.



