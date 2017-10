Natation – Rencontre avec Coralie Balmy : La championne olympique en Polynésie pour les tortues

Tu as toujours aimé la nature ?



« J’ai grandi à la Martinique où je suis née, j’ai pu y avoir un contact privilégié avec la nature. J’ai fait beaucoup de plongée. Chaque fois que je rentrais, je mettais mon masque et j’allais explorer les fonds marins, j’allais prendre ma planche pour faire un peu de surf. J’ai toujours été très attachée à ça. Mon père est vétérinaire donc j’ai pu allier environnement et protection des animaux. »



La tortue est un emblème de la protection de la biodiversité ?



« Complètement. En métropole, j’ai fait un an dans un centre de soins pour tortues marines. J’avais contacté ici l’association Te Mana no te Moana qui m’a accueilli favorablement pour la saison de ponte à Tetiaroa, pour une mission de prospection lors de laquelle on étudie, on recense. C’est extraordinaire, c’est une expérience incroyable de pouvoir me former comme ça à l’autre bout du monde. »



Tes impressions sur Tetiaroa, sur la Polynésie ?



« Cela fait quatre semaines que j’y suis, c’est incroyable, franchement. Depuis que je suis ici, j’ai l’impression d’être dans le film « Moana ». J’adore ce rapport avec la nature que les Polynésiens ont, toute cette eau, tout ce lagon, tous ces animaux présents, cette sensibilité…C’est incroyable. J’ai la chance d’être là jusqu’en avril 2018. »



Par rapport à la Martinique ?



« Il n’y a pas de lagon, c’est une autre disposition. Il y a une barrière de corail mais très au large qui n’affleure pas à la surface comme ici. C’est difficile de comparer mais les Polynésiens sont plus proches de la mer que les Martiniquais, c’est la sensation que j’ai en tous cas aujourd’hui. Du coup, cela donne un autre aspect, une autre saveur. J’aimerais rentrer en Martinique pour essayer de communiquer, de partager tout ce que j’ai vécu ici. »



Un dernier mot ?



« Merci aux clubs de natation de Tahiti de m’avoir reçue dans de si belles conditions et de m’avoir offert ces colliers de coquillages, de m’avoir permis de partager de si bons moments avec les enfants. »