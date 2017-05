Natation : Rahiti Devos en finale A et Nicolas Vermorel devant Camille Lacourt

Les championnats de Fance Elites de Natation se déroulent actuellement à Strasbourg. Deux nageurs du Cercle des Nageurs Polynésiens ont fait leur entrée dans la compétition, Rahiti Devos et Nicolas Vermorel se sont illustrés sur le 400m Nage Libre pour le premier et sur le 50m Papillon pour le second.





Rahiti Devos s’est hissé jusqu’en finale A du 400m nage Libre après nagé en série en 3’56″93s. En finale, il réalise un temps de 3’57″50s. Il termine 7ème français de cette course très relevée !



Nicolas Vermorel, quant à lui, s’est qualifié pour la finale B du 50m papillon, grâce à un chrono 24″65s (nouveau record de Polynésie). En finale, Nicolas va tout simplement remporter la course, avec à la clé un nouveau record de Polynésie, 24″39s.



Suivez l’actualité de nos Aito à l’international sur www.sportstahiti.com.

Rédigé par Sportstahiti.com le Vendredi 26 Mai 2017 à 15:06 | Lu 80 fois

