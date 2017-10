Natation – Meeting demi-fond : Meilleure performance pour Poerani Bertrand

Plus d’une centaine de nageurs et de nageuses se sont donné rendez-vous ce samedi 21 octobre au bassin de Pirae, près du stade Pater, pour le meeting demi-fond proposé par la fédération tahitienne de natation. Trois courses étaient au programme : 800m nage libre, 400 x 4 nages et 1 500 nage libre. Une « meilleure performance » a été établie par la prometteuse Poerani Bertrand du club Olympique de Pirae, dans la catégorie 15 ans, elle boucle le 400×4 Nages en 5’17″10.



Du côté du Cercle des Nageurs de Polynésie, se sont deux médailles d’or, quatre médailles d’argent et une médaille de bronze, sur les six podiums de l’après-midi, qui ont été décrochées. Ce fut l’occasion pour les jeunes nageurs de tester des distances encore jamais nagées. TM / Sport Tahiti