Natation : Finale de conférence « PAC-12 » pour Rahiti DE VOS

Cette conférence regroupe les meilleures universités de la côte ouest des Etats Unis (Stanford, Berkeley, Arizona State….) avec des nageurs de classe mondiale comme Ryan MURPHY, triple champion olympique à Rio et des entraineurs de renom comme Bob BOWMAN, ex coach de Michael PHELPS, qui entraine désormais l’université d’Arizona State.



C’est donc un challenge particulièrement relevé qui attendait Rahiti et son université de l’Utah.



Pour le 1er jour de compétition, les épreuves étaient réservées aux relais, Rahiti lance le relais 4×200 Yards Nage Libre en réalisant son meilleur temps de la saison (1’36‘’76). Le relais de l’université de l’Utah finira 6ème.



Le lendemain, Le jeune polynésien était engagé sur le 500 Yards Nage Libre. Le matin, en série, il nage la distance en 4’20’’97, son meilleur chrono de la saison qui lui ouvrait les portes de la finale A avec le 8ème temps. L’après-midi en finale, Rahiti nage plus vite sur les premières longueurs pour rester au contact des meilleurs mais la fin de course sera alors plus difficile. Il se classe 8ème de la finale en 4’22’’59.



Le vendredi 3 mars, Rahiti a nagé un 200 Yards Nage Libre avec un temps de 1’37’’32, il terminera à la 20ème place des séries. En finale C, il se classera 3ème en 1’37’’75.



Rahiti a terminé la compétition samedi avec le 200 Yards papillon, 1’49’’00 en série (19ème) puis 1’47’’37 en finale C (3ème). Sur cette distance, il réalise son meilleur temps personnel.



Pour sa 1ère saison universitaire aux USA, le nageur tahitien a appris à connaître une adversité beaucoup plus dense avec des distances en Yards nouvelles pour lui. Son bilan est positif mais il lui faudra encore progresser pour côtoyer les meilleurs, surtout dans les coulées et prise de virages qui sont primordiales dans un bassin de 25 Yards.



Rahiti participera fin mai aux championnats de France en bassin de 50m à Strasbourg avec ses camarades de club Stéphane DEBAERE et Nicolas VERMOREL du Cercle des Nageurs de Polynésie.



Suivez l’ensemble de nos Aito à l’international sur www.sportstahiti.com.