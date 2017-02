Natation – Coupe Guy d’Esposito : La victoire pour Alizée Diaz et Guillaume Vermorel

Parole à Guillaume Vermorel



« C’est plus une compétition d’entrainement, du coup les temps ne sont pas vraiment à la hauteur de ce que l’on peux faire en compétition importante …mais c’est bien d’essayer de tout faire ».



Parole à Alizée Diaz



« Je suis très contente et plutôt satisfaite ! Enchainer les courses, ce n’est pas facile pour tout le monde mais je me suis entrainée pour… mon entraineur et mon club sont tous derrière moi et c’est important pour se surpasser ».



Parole à Jean Marc Vermorel, président du CNP



« Globalement, on est satisfait. On a ouvert cette compétition aux jeunes, ce n’était pas prévu au départ… donc on a eu beaucoup plus de monde, près de 77 nageurs. C’est une belle épreuve, avec beaucoup de monde et puis des jeunes qui découvrent le bassin de 50 ». Vaitiare Gobrait / Sport Tahiti