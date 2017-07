N-Calédonie : un lycéen agresse son professeur au couteau en plein cours

Nouméa, France | AFP | lundi 02/07/2017 - Un élève de 16 ans a agressé au couteau son professeur de mathématiques, le blessant à une cuisse, lors d'un cours dans un lycée professionnel de Nouméa, a-t-on appris lundi auprès du proviseur, confirmant une information du quotidien Les nouvelles calédoniennes.

Les faits se sont produits vendredi alors que l'enseignant reprochait à cet élève en CAP de menuiserie de ne pas travailler et inscrivait un mot dans son cahier de correspondance pour en informer ses parents.

"L'élève est sorti puis est revenu quelques minutes après en furie, en brandissant un petit couteau à steak. Il a agressé le professeur, qui a été blessé légèrement à la cuisse", a déclaré à l'AFP Michel Lehouillier, proviseur de cet établissement de 850 élèves, situé dans un quartier sensible. Il a précisé que l'auteur des violences était "un élève plutôt bon dont le geste apparaît complètement inattendu et imprévisible".

"L'équipe enseignante et les élèves qui ont assisté à la scène sont en état de choc. Une cellule psychologique a été mise en place", a également indiqué M.Lehouillier. Lundi, le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie s'est rendu dans l'établissement et s'est entretenu avec les enseignants.

Une intersyndicale, regroupant toutes les organisations représentatives de l'enseignement, a annoncé une action le 10 juillet sous la forme d'une journée de grève ou d'un débrayage, dans les établissements professionnels.

Jointe au téléphone par l'AFP, Fabienne Kadooka de la SFA-CGC a dénoncé "des agressions de plus en plus violentes signalées en particulier dans les sections professionnelles".