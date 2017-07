N-Calédonie: renforcement de la lutte contre la délinquance juvénile

Nouméa, France | AFP | lundi 09/07/2017 - Une brigade de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ) a été inaugurée lundi en Nouvelle-Calédonie où les mineurs sont à l'origine d'une part croissante des délits, a constaté l'AFP.



Créée au sein de la gendarmerie, cette unité compte six agents dont la mission est exclusivement consacrée à la prévention, notamment dans les établissements scolaires.

La part des mineurs dans la délinquance est en augmentation constante depuis quelques années en Nouvelle-Calédonie. Ils sont à l'origine d'environ un tiers des faits (27%) et de près de 60% des cambriolages et des vols de deux roues.

"Il n'y a pas d'aggravation des faits commis. En revanche, l'âge moyen des jeunes impliqués a tendance à diminuer, près de la moitié d'entre eux ont entre 12 à 15 ans" a déclaré le colonel Emmanuel Miglierina, commandant de la gendarmerie.

Compte tenu du rajeunissement des mineurs délinquants, la brigade a prioritairement orienté ses campagnes de sensibilisation en direction des collèges.

Symboliquement inaugurée lundi par les autorités locales, la BPDJ est présente sur le terrain depuis avril. Sa création avait été décidée en novembre à Paris, avec l'envoi de 53 policiers et gendarmes supplémentaires, suite à des violences récurrentes à Saint-Louis, en banlieue de Nouméa.

L'inauguration de cette brigade est par ailleurs intervenue alors que lundi les syndicats de l'enseignement avaient appelé à un débrayage dans les établissements professionnels. Le mouvement, visant à dénoncer les violences à l'école, a été déclenché après qu'en plein cours le 30 juin un élève de 16 ans a blessé au couteau son professeur.