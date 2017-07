N-Calédonie: pompage du carburant d'un porte-conteneur échoué sur un récif

Nouméa, France | AFP | samedi 28/07/2017 - Les opérations pour pomper les 750 tonnes de fuel lourd à bord d'un porte-conteneur échoué depuis le 12 juillet sur un récif de la mer de Corail sont en cours au large de la Nouvelle-Calédonie, a indiqué samedi le haut-commissaire (préfet).



"Le fioul lourd pompé est stocké dans des réservoirs, puis transbordé du (porte-conteneur) Kea Trader vers la barge par un hélicoptère. Cette manœuvre permet de s’affranchir des conditions de mer", a expliqué Thierry Lataste dans un communiqué.



Il a précisé qu'un second hélicoptère affrété par l’armateur britannique Lomar Shipping permettrait prochainement d'intensifier les opérations, prévues pour durer deux semaines.



Naviguant en provenance de Papeete (Polynésie française), le bâtiment de 184 mètres, avec 18 membres d'équipage et 700 conteneurs à bord, s'était encastré à pleine vitesse, de nuit, sur les récifs Durand, à 50 milles nautiques au sud-est de l'île de Maré dans l'archipel des Loyauté. Depuis lors le Kea Trader reste stable, même si "des traces irisées de faible ampleur, naturellement brassées par la mer" sont observées à la surface de l’eau, a-t-on précisé de même source.



"Extrêmement coopératif" comme l'a souligné le commandant de la zone maritime de Nouvelle-Calédonie, Jean-Louis Fournier, l'armateur a mobilisé de nombreux moyens, affrétant notamment deux avions cargo, remplis de matériel.



Deux experts du Centre d'expertise pratique de lutte antipollution (CEPOL) basé à Brest, dont son directeur, sont en outre présents à Nouméa pour surveiller les manœuvres.



Une fois le transbordement du carburant terminé, un renflouement du bateau "qui est récupérable", sera organisé et pourrait durer plusieurs semaines.



En déplacement cette semaine à Nouméa, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a survolé le navire échoué et exprimé sa confiance dans l'ensemble des moyens mobilisés par l'Etat.



Le Bureau d'enquête et d'analyse de l'île de Malte, où est immatriculé le navire, est en outre chargé de comprendre comment il a pu percuter ces récifs dûment cartographiés.



cw/chr/cb