N-Calédonie: incendie sur des installations de la Société Le Nickel

Nouméa, France | AFP | dimanche 08/07/2017 - Un incendie a en partie détruit un tapis roulant servant à transporter le minerai de nickel à Kouaoua en Nouvelle-Calédonie sur une mine de la Société Le Nickel (SLN), a-t-on appris dimanche auprès du maire de la commune, qui soupçonne "un acte criminel".

Les faits se sont produits sur un des quatre centres miniers de la SLN, filiale du groupe Eramet, qui alimentent l'usine métallurgique située à Nouméa.

Surnommée la "serpentine", le tapis roulant de 11 kilomètres qui achemine à Kouaoua (175 km de Nouméa) le minerai de nickel de la mine au bord de mer, a été dévasté sur 200 mètres par un incendie.

"Tout est calciné il ne reste plus que les câbles. Ils ont du utiliser un accélérateur (de feu, ndlr) pour que ça brûle de façon aussi rapide et efficace", a déclaré à l'AFP Alcide Ponga, maire de Kouaoua.

Il a précisé que le sinistre, objet d'une enquête de gendarmerie, avait eu lieu à 4h30 dimanche matin, et a estimé que "la SLN était directement visée" par ce qui est à ses yeux "un acte criminel organisé".

"Ce ne sont pas des petits délinquants qui ont fait ça, ce n'est pas un travail d'amateurs", a-t-il également indiqué. En janvier, ce convoyeur avait déjà été la cible d'un acte de vandalisme et avait brûlé sur une quarantaine de mètres.

La cheffe du centre SLN de Kouaoua a par ailleurs déclaré sur la radio RRB qu'une cellule de crise "était en train de faire un diagnostic technique des travaux à réaliser et du délai de remise en état du tapis qui est le seul moyen de production" de cette mine.

La direction de la SLN n'a pu être jointe dans l'immédiat.

Cet incendie intervient alors que l'entreprise, premier employeur privé du Caillou, est en grande difficulté, à cause de l'effondrement des cours du nickel, composant de l'acier inoxydable. Elle perd actuellement 20 millions d'euros par mois, après cinq exercices déficitaires consécutifs.