N-Calédonie: 3 interpellations après des tirs contre des gendarmes

Nouméa, France | AFP | mardi 27/02/2017 - Trois personnes ont été interpellées en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l'enquête sur les tirs qui ont blessé deux gendarmes samedi dernier, a indiqué mardi la gendarmerie.



Les interpellations, parmi lesquelles figure un mineur, ont eu lieu à la tribu kanak de Saint-Laurent sur la commune de Païta, à environ 30 kilomètres au nord de Nouméa, où s'étaient produits les incidents.

"Nous avons de très bonnes relations avec les autorités coutumières sur ce secteur", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la gendarmerie, soulignant l'appui apporté par les chefs traditionnels kanaks à l'enquête.

Dans la nuit de samedi à dimanche, deux gendarmes ont été blessés à l'épaule et au pied par des tirs alors qu'ils intervenaient sur la route principale de l'île pour faire cesser des jets de pierre sur les automobilistes, perpétrés par des jeunes en état d'ivresse.

Quatre personnes ont par ailleurs été interpellées mardi lors d'une opération à la tribu de Bangou, également sur la commune de Païta, suite à des exactions commises fin octobre. Elles étaient survenues en marge de violences à Saint-Louis, au sud de Nouméa, après qu'un gendarme a tué un jeune évadé de prison originaire de cette communauté le 29 octobre, lors d'un contrôle qui a dégénéré.

Dans un communiqué publié lundi, le ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux avait exprimé sa "considération" et sa "reconnaissance" aux deux gendarmes blessés le week-end dernier, tout en "condamnant fermement les violences perpétrées (...)".

53 policiers et gendarmes ainsi qu'un escadron de gendarmerie sont arrivés ce mois-ci en renfort en Nouvelle-Calédonie.