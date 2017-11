Munitions découvertes à Bora Bora : l'opération de neutralisation démarre ce week-end

BORA BORA, le 17/11/2017 - Les Forces armées au fenua se mobilisent pour neutraliser les neuf obus découverts dernièrement dans la passe de Bora Bora, par les plongeurs de la Marine nationale. D'importants moyens sont donc déployés, et l'accès à cette zone est règlementé.



Une opération de neutralisation de neuf munitions historiques sera menée, dès ce samedi, dans la passe de Bora Bora, par les Forces armées. De gros moyens sont déployés par la Marine nationale et la Gendarmerie.



Ces obus datant de la seconde guerre mondiale seront donc déplacés au large, avant d'être détruits. Pour réaliser ces interventions en toute sécurité, le Haut-commissariat a pris un arrêté datant du 3 novembre, afin de règlementer la navigation au niveau de la passe et ses alentours, jusqu'à vendredi.



" Il est créé une zone maritime temporaire au niveau de la passe et ses abords (voir cartographie ci-dessous) où la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations ainsi que les activités nautiques et subaquatiques seront interdits ", indique la municipalité dans un communiqué.



Et de conclure : " la Commune de Bora Bora se joint à cette opération et appelle tous les usagers à beaucoup de vigilance durant cette période ."