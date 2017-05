Multisports - Jeux d’Asie 2017 : Tahiti s’alignera pour la première fois

Tauhiti Nena, président du COPF



« Le fait de pouvoir participer à ces jeux d’Asie va nous permettre de nous faire connaître. Il faut savoir que c’est 1 milliard 400 millions de spectateurs et téléspectateurs qui vont suivre ces jeux. Il y a 62 pays membres du CIO qui vont participer, plus les membres associés donc en tout on devrait être 70 pays. Au niveau des infrastructures, pour nous, c’est comme si on participait aux Jeux Olympiques. Ils ont investi 300 Milliards de xpf et les infrastructures sont grandioses pour nos athlètes. Au niveau des sports de combat, on amènera quand même une équipe de haut niveau et on essaiera de bien s’illustrer et de faire en sorte que l’on puisse parler de notre Pays pendant ces jeux. »



Christian Pothier, Président de la Fédération de Musculation



« C’est un honneur déjà pour les athlètes, car c’est eux qui y participent et bien sûr, c’est un honneur aussi pour le COPF qui a fait du bon travail depuis plusieurs années. Aujourd’hui, je pense que l’on est arrivé au bout de la préparation. Pour les athlètes, c’est une chance de pouvoir participer à ce genre de compétition de haut niveau. »