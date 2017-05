Muay Thai – Taravao : Soirée réussie pour la Team Black Devil MMA

TEITI Tehaurai (AS Haoa Thai Boxing) bat Tauraatua Tehau ( Team Black Devil) CALLE Raphael (AS Team Arupa) bat RIVALDO Tirao (AS Haoa Thai Boxing) O’connor Huirai (AS Seven Legends) bat CHIN-KEE SING Jeyffrey (AS Spririt Fight) PIRATO Heremoana (AS Seven Legends) bat MARAETAATA Marc ( As Haoa Thai Boxing) SCHOLERMANN Tereva (AS Team Arupa) bat Lequerre Teiki (AS Seven Legends) Mahaga Teahi (AS Seven Legends) bat ITCHNER Temoe (AS Team Arupa) MOE Hiroarii (AS Seven Legends) bat PAITIA Mauri (AS Team Black Devil) TINOMOE Eugène (AS Team Arupa) bat HUTIA Maurice ( Team Black Devil) KAVERA Kalani (Tini Thai Boxing) bat Benoit Raja (AS Spirit Fight) BELLAIS Eddy ( Tini Thai Boxing) bat PAPIN Manuarii (AS Seven Legends) UURA Taitorai (AS Team Arupa) bat TAURAATUA Tinihau (AS Team 12) par KO

La Team Black Devil MMA a organisé ce samedi 27 mai au Lycée polyvalent de Taravao une nouvelle soirée de boxe thaï avec le soutien de Roland Darrouzes, président de la Fédération Tahitienne de Muay Thaï. Au total, ce sont 7 clubs qui ont participé avec le Tini Thaï Boxing, le Team Arupa, le Team 12, le Team Spirit Fight, le Team 7 legends, et Haoa Thaï Boxing qui n’ont pas hésité à faire monter leurs élèves sur le ring.Au total, c’est une quinzaine de combats qui se sont enchaînés et qui ont ravi les spectateurs. Les organisateurs étaient satisfaits de la soirée. La prochaine soirée de Muay Thai est une soirée organisée le 24 juin par le club Tini Thaï Boxing, elle se déroulera à Fautaua avec la participation de boxeurs Néozélandais et Australiens.