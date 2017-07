Moustique : mieux le connaître pour… l'éviter

En fait tous les moustiques ne piquent pas, il n'y a que les femelles. Elles prélèvent du sang, non pas pour se nourrir car elles mangent le nectar des plantes, mais pour récupérer des protéines (particule microscopique) qui servent ensuite au développement de leurs œufs avant la ponte.



Pour choisir leurs victimes, elles tiennent compte du dioxyde carbone expiré et de composants contenus dans la sueur. C'est pour cette raison que certaines personnes sont piquées plus souvent que les autres. Les femelles moustiques font une sélection avant "l'opération". Elles peuvent faire des prélèvements de sang jusqu'à deux fois leur propre masse.