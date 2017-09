Motocross – Focus : La légende Jairus Guilloux

Jairus Guilloux est un sportif au parcours exceptionnel. Il débute le deux-roues à 13 ans sur une mobylette Peugeot 103 SP avec laquelle il participe, à plus de 140 km/h, à des « runs » sauvages. Il passe ensuite en DT 50. Deux jours avant son 16e anniversaire, il revient de Papenoo avec sa DT 50.



Au bout de la grande ligne droite, il va trop vite pour se rabattre à temps et percute de face un motard, un gendarme de retour de service qui s’en sort presque indemne. Pour Jairus, c’est double fracture de la cheville gauche, fracture ouverte du bras gauche qui ne tient plus que par la peau…7 mois d’hôpital, 4 mois en Nouvelle Zélande, après avoir frôlé l’amputation, il met plus de cinq années à se remettre.



A 22 ans, il débute l’enduro avec une RMX 250 puis passe au motocross au guidon d’une KX 250. Après dix ans de sommeil, le motocross renait à Tahiti dans la décennie 2000 et Jairus participe directement dans la catégorie reine « Expert » et devient vice-champion de Polynésie en 2005 et 2006 avant de gagner le titre de champion en 2008. Il a entretemps lancé sa propre roulotte, la « Roulotte Jairus » à Mahina.



Après 3 ans d’arrêt, il revient en 2012 et participe aux compétitions locales en MX2 ou en MX1 et participe également aux compétitions de « run ». Il accompagne Jean-Jacques Temorere qui remporte le titre de champion du monde vétéran à Glen Helen, en Californie. Dimanche, il participait à la Pacific Cup 2017 et obtenant une magnifique 2e place dans la dernière manche de la catégorie reine, la catégorie MX 1, contribuant à la victoire au général du Tahitien Raiarii Vonbalou.



Jairus Guilloux participera, « pour sa dernière ligne droite », aux championnats du monde vétéran qui se dérouleront en Californie les 4 et 5 novembre prochains. Jairus Guilloux lance à appel à sponsors en vue de son futur déplacement. Facebook : Jairus Guilloux. SB