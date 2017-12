Moruroa: les travaux d'avancement de TELSITE 2 présentés aux associations

Pour mémoire, le système TELSITE a été mis en place en 1997 suite aux essais nucléaires souterrains effectués à Moruroa. Il correspond à une surveillance géomécanique visant à prévenir les risques identifiés de l'effondrement d'un bloc de falaise ou le glissement d'un pan de l'atoll qui pourraient mettre en danger le personnel militaire et les habitants de Tureia, situé à 105 kms de Moruroa. Dans les années 80, l'Etat français, propriétaire de l'atoll, avait effectué 2 forages dans chacune des trois zones fragilisées dans la zone nord de Moruroa. Les mesures, et c'est toujours le cas aujourd'hui, étaient transmises à un centre du CEA (Commissariat à l'énergie atomique) situé en métropole.



En 2013, considérant que le système TELSITE nécessitait une modernisation majeure dans le but de continuer à garantir la sécurité des habitants de Tureia et le personnel militaire déployé à Moruroa, l'Etat français a lancé le projet TELSITE 2 qui devrait être opérationnel à juillet 2018. Actuellement, l'avancement du projet se traduit par d'importants travaux d'infrastructures, les forages et la nouvelle instrumentalisation du système TELSITE 2.



Dans ce contexte, les associations ont pu se rendre sur les sites ou des travaux de forage sont en cours. La visite a commencé par la découverte d'un forage incliné latéral dont le câble est relié à un capteur placé dans l'océan. Selon le lieutenant-colonel Delorme, coordinateur local du projet TELSITE 2, " en cas de troubles sismiques, ce système nous donne quelques jours pour réagir et mettre les individus en sécurité." Les associations ont, ensuite, pu se rendre sur le lieu d'un forage "vertical" dont le sismomètre a vocation de détecter des mouvements de plus faible importance.



Lors de ces visites, les associations ont pu poser de nombreuses questions et échanger avec les spécialistes en charge des travaux. A l’issue de cette journée, elles ont salué les conditions de la visite qui leur ont permis de découvrir le site et l’action de l’état en toute transparence. Pour Edmond Teiefitu, représentant de « Tamarii Moruroa », qui a travaillé pendant trente ans sur l’atoll, la visite était empreinte d’une grande émotion : « revenir ici est un grand plaisir car c’est toute une partie de ma vie qui s’est déroulée à Moruora. Mais les lieux ont bien changé : la nature a repris ses droits et il y a beaucoup moins d’infrastructures. »



Le système TELSITE 2, qui a coûté plus de 10 milliards de Fcfp et qui mobilise une vingtaine d'entreprises, se terminera en janvier 2018.