Mort à Outumaoro : l'auteur présumé aurait agi pour protéger ses filles de "mauvaises fréquentations" (Màj)

PUNAAUIA, 28 décembre 2016 - Un jeune homme de 21 ans est décédé d'une hémorragie fémorale, ce mercredi matin, victime d'un coup mortel à l'arme blanche porté à l'intérieur de la cuisse par un père de famille qui l'a surpris au petit matin dans sa propriété de Outumaoro. Les circonstances exactes de l'altercation restent à éclaircir. La victime serait venue voir en cachette l'une des filles de l'auteur du coup de couteau mortel.



Une enquête pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner" a été ouverte par le parquet, en début de matinée, dans cette douloureuse affaire. Une autopsie de la victime a été ordonnée. Le malheureux, un jeune homme de 21 ans, a succombé à une hémorragie artérielle massive provoquée par un coup de couteau qui lui a sectionné l'artère fémorale, prolongation de l'aorte. Deux suspects ont été interpellés à l'arrivée des gendarmes et placés en garde à vue à la brigade de gendarmerie pour y être entendus par les enquêteurs.



Il s’agit de l’auteur présumé du coup de couteau mortel, un père de famille, et de son fils de 17 ans qui pourrait avoir été témoin oculaire de la scène ou avoir participé à l'altercation. Le père de famille est décrit par ses proches, que nous avons contactés, comme un " homme honnête et droit " désirant protéger ses enfants des " mauvaises fréquentations " (lire ci-dessous). Dans son entourage, c'est l'incompréhension en attendant les développements de l'enquête.



L'identification criminelle sur place



Le drame s’est produit entre 4 heures et 5 heures du matin à Outumaoro, quartier Fuller 3 à hauteur du PK 8 à Punaauia. Selon des premiers éléments d'information, le père de famille, pointilleux sur les fréquentations de ses filles d'après ses proches, aurait croisé la route du jeune homme venu en cachette et qui sortait de chez lui au petit matin, pensent savoir des sources familiales. Toujours selon ces sources, cette relation lui avait été cachée. Selon nos informations, certains éléments auraient aussi pu lui laisser croire que sa fille venait d’être victime d’une agression sexuelle par ce garçon.



L'altercation entre les deux hommes s'est soldée par cette blessure au couteau fatale pour le plus jeune. Les techniciens en identification criminelle de la gendarmerie ont procédé aux prélèvements d'indices pour permettre aux enquêteurs de retracer au plus près le déroulement de l'altercation et aucune hypothèse n'était exclue, y compris la légitime défense. L’auteur présumé des faits, atteint d’une insuffisance rénale, récemment opéré et dialysé, ne serait pas dans un très bon état de santé.