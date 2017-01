Moorea : un fare incendié et sa propriétaire rouée de coups

MAHAREPA, le 15 janvier 2016 - Une femme de 50 ans a été agressée physiquement samedi dans l'après-midi. Son fare a aussi été incendié.



La quinquagénaire a tout perdu dans cet incendie. Les secours l'ont retrouvée en état de choc. En effet, la victime, a été rouée de coups avant que sa maison ne réduite à l'état de cendres.



Les origines exactes de l'incendie restent encore à déterminer. Tout comme les raison de l'agression de cette femme qui vivait seule.



Hospitalisée à Moorea, très faible, cette femme de 50 ans n'a pu donner que des bribes du déroulement des faits aux enquêteurs.



"Au début de son audition par les gendarmes, la victime pouvait à peine parler... Elle chuchotait. Elle a chuchoté un signalement...", explique une source judiciaire.



C'est tout de même grâce à ces indications, qui portaient notamment sur les vêtements, qu'un individu a été interpellé. Il pourrait être l'auteur des coups et de l'incendie.



Ce dernier a été placé en garde à vue et devrait être auditionné dans la journée. Un avocat est attendu sur place.



La victime, elle, devrait être transférée à l'hôpital du Taaone aujourd'hui. Si son état le permet, elle devrait être à nouveau entendue par les enquêteurs.



Il y a quelques semaines, le fare de cette quinquagénaire avait déjà été cambriolé.



Une enquête judiciaire est en cours.



Plus d'informations à venir.