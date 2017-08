Moorea : inauguration du bateau communal "Taareu"

MOOREA, le 12/08/2017 - La municipalité de Moorea vient de se doter d’un nouveau bateau communal. Celui-ci servira à renforcer le dispositif de sécurité en mer de l’ile sœur, et à assurer le respect de la réglementation maritime.



La commune de Moorea - Maiao, en présence de quelques personnalités de Tahiti et de l’ile sœur, a procédé à l’inauguration de son nouveau bateau communal vendredi au débarcadère de Papetoai .



Ce bateau, acquis pour la somme de 15 380 296 francs et baptisé du nom de la passe "Taareu" de Papetoai, sera notamment chargé d’assurer la surveillance ainsi que le sauvetage en mer sur l’ile sœur, avec des temps d’intervention plus rapide.



Il y a quelques années, la municipalité avait déjà acquis, dans le cadre du Plan de gestion de l’espace maritime (PGEM), un bateau semi-rigide, qui lui a été bénéfique pour assurer la sécurité en mer, ainsi que pour garantir le respect de la règlementation maritime (loi du pays et règles du PGEM).



Toutefois, en raison de la multiplication des activités touristiques et des visiteurs, des incidents ont été constatés depuis l’année 2016, selon les chiffres de la municipalité.



Ceux- ci révèle notamment des cas de noyades en mer, ainsi que des accidents de navigation en 2016.



Les sapeurs-pompiers de Moorea auraient aussi réalisé quelques postes de secours, et des remorquages de reconnaissance.



Face à ces incidents, et aussi, au vu du manque de respect croissant d’une partie de la population vis-à-vis de la réglementation maritime, l’équipe communale a donc décidé de se doter de ce nouveau navire "plus grand, plus rapide et plus performant".



" Il est de mon devoir de développer et surtout de renforcer la sécurité dans notre commune ", explique Evans Haumani, maire de Moorea - Maiao.



Outre la sécurité et le respect de la règlementation sur l’ile sœur, ce nouveau navire servira également à faire des déplacements sur l’ile de Maiao, voire de faire des interventions en cas d’urgence.