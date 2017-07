Moorea : des jeunes s'engagent pour sauver les coraux

L'ambition de ces jeunes coûte cher. Pour collecter des fonds, Titouan Bernicot et son équipe ont lancé une campagne de financement participatif sur le net. Pour 25 euros, les donateurs pouvaient parrainer un corail. "Les gens décident de parrainer un corail et lui donne un nom. Nous, on le replante, on leur envoie un certificat et un bracelet. Aussi, nous filmons l'évolution du corail pour leur en rendre compte", détaille Titouan Bernicot. L'association avait pour objectif de récolter 2500 euros.



Aidés par leurs ambassadeurs, dont Florent Manaudou, les jeunes de Moorea Coral Gardeners ont finalement reçu près du double. " Je pense qu'avec cette somme, nous allons pouvoir replanter de 300 à 400 coraux dans le lagon de Moorea, au Sofitel ." Les travaux pour cette grande entreprise devraient commencer dans quelques semaines. " Nous allons travailler comme dans une pépinière. Après avoir ramassé et trié le corail, nous allons lui fixer une cheville en bambou et l'insérer dans les porites (NDLR : les patates) qui sont en train de mourir. Ainsi, nous allons pouvoir leur donner une seconde vie ".



Une autre campagne de financement pourrait avoir lieu dans les prochains mois. Moorea Coral Gardeners espère ainsi pouvoir organiser des conférences et des journées de sensibilisation dans les écoles. " On aimerait aussi s'étendre sur Moorea et pourquoi pas à Tahiti. Nous aimerions planter des coraux avec des jeunes qui aiment ça et qui sont attachés à l'océan ."